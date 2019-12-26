Федор Емельяненко: на сегодняшний день брат для меня мертв

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Легенда российского ММА Федор Емельяненко рассказал о своем отношении к брату, известному бойцу ММА Александру Емельяненко.

Он отметил, что на данный момент их абсолютно ничего не связывает.

«Был в курсе боя Александра с Кокляевым. Это не спорт, а анти-спорт. Костя Цзю сказал: «Если захочется в цирк, я пойду к братьям Запашным». А я даже не могу назвать поединок цирком, потому что не хочется оскорблять цирк.

Насчет Александра скажу следующее. Я молюсь, чтобы он нашел себя. Для меня на сегодняшний день Александр мертв. Но я молюсь, чтобы он ожил и нашелся. Примирение с братом? Я вас умоляю. Пусть он извиниться перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил и обидел. А также пусть извинится перед всеми, кого он называл животными», — цитирует Sport24 Емельяненко, напоследок сравнившего отношения с Александром с библейским сюжетом «про двух братьев».

Напомним, что 29 декабря в Японии ветеран ММА проведет бой с Куинтоном Джексоном.

Ранее эксперт назвал сильные стороны соперника Федора Емельяненко.