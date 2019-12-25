Суперкомпьютер определил лучшего игрока между Роналду и Месси

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Профессора Левенского университета в Бельгии и специалисты SciSports сумели определить, кто является лучшим игроком между капитаном каталонской «Барселоны» Лионелем Месси и нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, передает Sporza.

Вычислить им помог специально разработанный вычислительный алгоритм и суперкомпьютер. Отметим, что исследование брало во внимание период выступлений футболистов в чемпионате Испании с сезона-2013/14 по сезон-2017/18. Ученные рассчитывали не только голы и пасы, но и удары, так как, по словам профессора университета, гол — это редкое событие, так как, помимо забивания мячей, в матчах в среднем происходит 1600 действий.

Исходя из условий, компьютер определил, что лучшим во время выступлений обоих в Ла Лиге является Месси, так как его оценка за игру составила 1,21. У португальца это значение равно 0,61.

По словам ученых, у аргентинского футболиста очень много действий с мячом, которые обладают высокой ценностью, что делает его исключительным.

Напомним, что до 2018 года Роналду выступал за мадридский «Реал».

Ранее Роналду признался, что ему трудно забивать в чемпионате Италии.