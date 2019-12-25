WADA приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА

<img src="//img.gazeta.ru/files3/165/12670165/000_1AU92S-pic905-895x505-76656.jpg">

В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что осведомлены о решении общего собрания членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому отечественная организация не согласна с санкциями, передает ТАСС.

Напомним, что 9 декабря, исполком международной организации принял решение дисквалифицировать РУСАДА за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Таким образом, отечественные спортсмены лишились возможности в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях. 19 декабря наблюдательный совет отечественного агентства вынес рекомендацию общему собранию членов РУСАДА не соглашаться с санкциями. Соответствующее заявление будет подано до 27 декабря как в WADA, так и в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В пресс-службе международного агентства заявили, что не только в курсе намерения РУСАДА оспорить решение их исполкома, но и приняли его к сведению.

Ранее наставница российских синхронисток призвала подать аппеляцию в САS.