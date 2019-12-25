Депутат Валуев: доказательств об изменении базы данных нет

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Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Николай Валуев заявил об отсутствии доказательств изменения московской базы данных антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Россия — единственная страна, которая в настоящее время передала абсолютно все данные национальной лаборатории.

«Мы выполняем все требования Всемирного антидопингового агентства (WADA), но все равно от нас требуют чего-то еще. Мы пошли на уступки и предоставили полную базу данных, но нам не предъявили никаких четких доказательств в подмене проб или искажении базы», — сказал Валуев.

Ранее сообщалось, что российское антидопинговое агентство (РУСАДА) назвало имена наиболее часто подвергающихся тестированию фигуристов из России.