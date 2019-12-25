Депутат Валуев: доказательств об изменении базы данных нет
Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Николай Валуев заявил об отсутствии доказательств изменения московской базы данных антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Россия — единственная страна, которая в настоящее время передала абсолютно все данные национальной лаборатории.
«Мы выполняем все требования Всемирного антидопингового агентства (WADA), но все равно от нас требуют чего-то еще. Мы пошли на уступки и предоставили полную базу данных, но нам не предъявили никаких четких доказательств в подмене проб или искажении базы», — сказал Валуев.
Ранее сообщалось, что российское антидопинговое агентство (РУСАДА) назвало имена наиболее часто подвергающихся тестированию фигуристов из России.