Зюганов: слова Губерниева о Сталине позорные и гнусные

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов дал оценку резонансным словам комментатора и журналиста Дмитрия Губерниева, который раскритиковал лидера СССР Иосифа Сталина за то, что тот якобы струсил в первые дни Великой Отечественной войны.

«Относительно позорного и гнусного заявления господина Губерниева о Сталине, я выскажусь так: если в биатлоне Губерниев, возможно, слегка разбирается, то в нашей истории он полный невежда. Господин Губерниев должен принести извинения народу-победителю, чьего вождя он оклеветал!» — написал Зюганов в Twitter.

Незадолго до этого также не согласился с позицией комментатора и экс-чемпион мира по боксу, ныне депутат Госдумы Николай Валуев, назвавший подобные высказывания «мальчишескими».

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