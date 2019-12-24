Валуев высказался о словах Губерниева про Сталина

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, ныне депутат Государственной думы Николай Валуев высказался о резонансной дискуссии, возникшей вокруг лидера СССР Иосифа Сталина.

В частности, он назвал «мальчишескими» высказывания комментатора Дмитрия Губерниева о том, что Сталин струсил в первые дни Великой Отечественной войны.

«Когда Москва была на расстоянии выстрела танка, Иосиф Виссарионович не уехал из столицы. Дима многое упустил из виду. Может, не тех историков читал. Суворова читал, говорит? Да это же переодетый шпион. В общем, подобные мальчишеские высказывания не подходят и недостойны величины личности Сталина. Никого осуждать я не собираюсь.

Осознаю, что мои слова о Губерниеве пойдут в массы. Поэтому лучше оставлю его при себе», — сказал Валуев в эфире «Радио КП».

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