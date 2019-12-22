На матче «Тоттенхэм» — «Челси» произошел расистский скандал

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Новый скандал на почве расизма произошел в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Тоттенхэмом» и «Челси», сообщает The Sun.

Фанаты «Тоттенхэма» скандировали оскорбляющие кричалки, которые были направлены на защитника «Челси» Антонио Рюдигера. Акция началась после того, как на 62-й минуте игрок «шпор» Сон Хын Мин был удален из-за того, что отмахнулся от Рюдигера ногой.

Фанаты «Тоттенхэма» остались недовольны таким поворотом событий и начали оскорблять Рюдигера, изображая обезьян.

Ранее сообщалось, что дубль Виллиана принес «Челси» победу над «Тоттенхэмом».