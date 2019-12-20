Хавбек «Ростова» рассказал о затравливании со стороны Карпина

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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал в интервью Sports.Ru о том, как футболистов донского клуба мотивирует главный тренер команды Валерий Карпин.

По его словам, во время занятий на поле 50-летний специалист регулярно затравливает игроков на борьбу.

«На тренировках Валерий Георгиевич регулярно затравливает нас, чтобы мы выкладывались по полной. Может назвать тебя корягой, а может поспорить на 50 отжиманий или кувырков. Нас это никогда не оставляет равнодушными», — сказал хавбек.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев восхитился европейским опытом нового главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.