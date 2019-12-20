Слушание по иску Глушакова перенесли на 16 января
Слушание дела по иску игрока грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова перенесено на 16 января, сообщает Sport24 .
Заседание суда должно было состояться 20 декабря, но оно не состоялось из-за эвакуации. Неизвестные сообщили о том, что в здании находится взрывное устройство.
Всех находящихся в суде эвакуировали, на место приехали сотрудники полиции с собаками.
Глушаков намерен отсудить у бывшей жены 200 миллионов рублей за моральный ущерб.
Напомним, что футболист известен выступлениями за московские «Локомотив» и «Спартак». В текущем сезоне он провел 16 матчей, забив три мяча.
Ранее стало известно о том, что суд принял иск Глушакова к экс-жене о взыскании компенсации за моральный вред.