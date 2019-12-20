Слушание по иску Глушакова перенесли на 16 января

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Слушание дела по иску игрока грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова перенесено на 16 января, сообщает Sport24 .

Заседание суда должно было состояться 20 декабря, но оно не состоялось из-за эвакуации. Неизвестные сообщили о том, что в здании находится взрывное устройство.

Всех находящихся в суде эвакуировали, на место приехали сотрудники полиции с собаками.

Глушаков намерен отсудить у бывшей жены 200 миллионов рублей за моральный ущерб.

Напомним, что футболист известен выступлениями за московские «Локомотив» и «Спартак». В текущем сезоне он провел 16 матчей, забив три мяча.

Ранее стало известно о том, что суд принял иск Глушакова к экс-жене о взыскании компенсации за моральный вред.