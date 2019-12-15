Усман нокаутировал Ковингтона и защитил пояс чемпиона UFC
В номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американский боец смешанного стиля (MMA) в полусреднем весе Камару Усман сразился с соотечественником Колби Ковингтоном в главном бою.
Напомним, что UFC 245 проходит в американском Лас-Вегасе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Победа в поединке досталась Камару Усману. За минуту до окончания боя он отправил в нокдаун своего оппонента, а потом не дал шанса подняться.
Таким образом, 32-летний американец сохранил свой чемпионский пояс.
Ранее Омари Ахмедов победил Яна Хейниша на турнире UFC 245.
The punch that broke Colby's jaw �� #UFC245 pic.twitter.com/u0L0dfcq1E— Perry Aston (@perryaston) December 15, 2019