Российский биатлонист Логинов взял серебро в гонке преследования

Российский биатлонист Александр Логинов взял серебро в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Спортсмен прошел дистанцию за 32 минуты 0,5 секунды и не допустил ни одного промаха. Победу одержал норвежец Йохеннес Бё (31.27,0; 0), третьим стал представитель Франции Эмильен Жаклен (+40,5; 0)

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что российские биатлонистки стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира.

Биатлон. Кубок мира. 2-й этап. Хохфильцен

Мужчины. Гонка преследования

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 31.27,0 (0 промахов).

2. Александр Логинов (Россия) — отставание 33,5 (0)

3. Эмильен Жаклен (Франция) — +40,5 (0).