Загитова и Навка посетят шоу «Вечерний Ургант»
Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка примут участие в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, сообщается на официальной странице программы в Instagram.
Отмечается, что съемки выпуска запланированы на 16 декабря.
Ранее Загитова объявила, что приняла решение приостановить спортивную карьеру.
17-летняя фигуристка выступит в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица: легенда двух королевств».
Ранее Навка поддержала решение Загитовой приостановить карьеру.