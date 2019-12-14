Загитова и Навка посетят шоу «Вечерний Ургант»

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка примут участие в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, сообщается на официальной странице программы в Instagram.

Отмечается, что съемки выпуска запланированы на 16 декабря.

Ранее Загитова объявила, что приняла решение приостановить спортивную карьеру.

17-летняя фигуристка выступит в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица: легенда двух королевств».

Ранее Навка поддержала решение Загитовой приостановить карьеру.