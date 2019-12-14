Решение WADA не лишило Россию права на проведение чемпионата Европы по футболу

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на четыре года от участия в международных турнирах не коснется проведения чемпионата Европы по футболу — 2020, передает Associated Press.

Европейское первенство пройдет в 12 городах, в том числе турнир примет и Санкт-Петербург. На российской арене будет проведено четыре матча, включая четвертьфинал. Примечательно, что две встречи группового этапа чемпионата сборная России проведет именно там.

О том, что решение WADA не затронет проведение турнира, проинформировал глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор.

«Вы также должны помнить, что у нас должна быть одна граница для всех: да, в футболе чемпионат Европы — это важное соревнование, но в других видах спорта европейские первенства не имеют такого важного значения», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в WADA опасаются затягивания процесса по отстранению России от Игр.