Семак не считает катастрофой вылет «Зенита» из еврокубков

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак не считает катастрофой вылет своей команды из Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, к такому печальному исходу привели их собственные ошибки.

«Мы сами много ошибались. Надо отдать должное сопернику, который знал, что ему необходимо.

Вылет из еврокубков — не катастрофа. Мы понимали, что после длительного перерыва в выступлениях в Лиге чемпионов нам будет нелегко. Будем готовиться к следующему сезону», — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что «Зенит» занял последнее место в группе G и не вышел в евровесну.