Хоккеист Панарин вычислил журналистов-крысенышей

Форвард сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о работе прессы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, при встрече с ними он выскажет им в лицо все, что думает.

«Летом я запомнил парочку журналистов-крысенышей, которые задавали вопросы обо мне в духе: «Не зазнался ли он?» или «Подписал жирный контракт и начал высказываться о политике?»

Не хочу их называть, чтобы не делать лишний пиар. Но я их запомнил, и все им обязательно выскажу», — сказал. Панарин.

Ранее сообщалось, что объявлены три звезды игрового дня в НХЛ.