ЦСКА готов выложить за словацкого форварда Боженика €8 млн

Столичный ЦСКА готов выложить за форварда «Жилины» и сборной Словакии Роберта Боженика €8 млн. Об этом сообщает Cas.sk.

По информации источника, братиславский клуб не планирует расставаться со своим главным активом, поэтому просит за 20-летнего футболиста столь большую цену.

В случае, если стороны договорятся, и игрок перейдет в стан армейцев, то этот трансфер станет самым дорогим в истории словацкого футбола.

Ранее сообщалось, что «Монако» опубликовал ролик в честь 50 матчей полузащитника сборной России Александра Головина за клуб.