В Совфеде высказались о решении WADA

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России.

9 декабря в Лозанне исполком WADA принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.

Российские спортсмены лишены возможности принимать участие в крупных международных турнирах под своим флагом, а России запрещено организовывать мировые соревнования на территории своей страны на ближайшие четыре года.

Климов отметил, что решение WADA было сделано в день саммита в «нормандском формате».

«Такие вещи случайными не бывают. В результате ситуация в информационном пространстве: вчера журналисты спрашивали меня о «нормандском формате», а сегодня с утра говорят только о WADA», — цитирует Климова ТАСС.

Он считает, что подобные действия являются элементом политического планирования.

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