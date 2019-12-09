Медведев признал наличие проблем с допингом в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в стране существую значительные проблемы с допингом, которые нельзя отрицать.

9 декабря в Лозанне исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.

Российские спортсмены лишены возможности принимать участие в крупных международных турнирах под своим флагом, а России запрещено организовывать мировые соревнования на территории своей страны на ближайшие четыре года.

«Не так давно я сказал, что в данном случае очевидно, что в российском спортивном сообществе существуют значительные проблемы с допингом, это невозможно отрицать», — цитирует Медведева ТАСС.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с отстранением России.

Ранее Медведев заявил, что российские организации должны обжаловать решение WADA.