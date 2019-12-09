Запашный предложил Уткину поговорить «по-мужски»

Журналист и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал о претензиях со стороны директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного.

По его словам, дрессировщик отправил сообщение с просьбой поговорить «по-мужски».

«Комментарий будет простым: я в цирк с живодерами принципиально не ходил и не собираюсь этого делать.

А если же Эдгарду захочется «суда поединком», то я выставлю на аукцион возможность подраться с ним. Уверен, что желающих найдется много. А все деньги, заработанные после этого мероприятия, я направлю в фонд защиты бездомных животных», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Ранее Василий Уткин назвал слова Запашного признаком дегенеративного ума.