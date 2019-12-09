Экс-игрок «Зенита» Радимов будет скучать зимой по «Спартаку»
Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов заявил о том, что будет скучать в зимнее межсезонье по «Спартаку».
В своем Twitter-аккаунте муж Татьяны Булановой вступил в диалог с олимпийским чемпионом по теннису Евгением Кафельниковым, который является страстным поклонником красно-белых.
Радимов пожелал своим принципиальным соперникам вернуться на былые вершины и выразил надежду, что матч с «Ростовом» был последней провальной игрой для столичного клуба в текущем сезоне.
Ранее сообщалось, что тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о трансферной кампании клуба.
Жаль, наш чемпионат уходит на зимний перерыв... будем скучать! особенно по некоторым.... ��⚽��— Владислав Радимов (@radimov02) December 8, 2019