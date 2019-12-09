Бывший игрок «Спартака» призвал болельщиков потерпеть

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Кечинов призвал болельщиков подождать улучшения результатов клуба под руководством немецкого специалиста Доменико Тедеско. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, в настоящий момент нет серьезных изменений в сравнении с игрой, которую красно-белым прививал Олег Кононов.

«Спартак» сыграл очень слабо. Болельщикам стоит набраться терпения, раз руководство клуба доверяет 34-летнему немцу. Но проигрывать дома с таким крупным счетом — позор», — сказал Кечинов.

Ранее сообщалось, что известный футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал игру 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Ростов».