Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете на этапе Кубка мира

Женская сборная России заняла пятое место в эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Российская команда, в составе которой выступили Тамара Воронина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина, прошла дистанцию за 1 час 12 минут 46,4 секунды, допустив девять промахов. Золото завоевала сборная Норвегии. Второе место заняли швейцарские биатлонистки, третьими стали представительницы Швеции.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты остались без медалей в эстафете на этапе Кубка мира.

Биатлон. Кубок мира. 1-й этап. Эстерсунд

Женщины. Эстафета

1. Норвегия – 1:11.08,7 (0+ 10);

2. Швейцария – +8,5 (0+4);

3. Швеция — +10,2 (0+8)…

5. Россия — +1.37,7 (0+9).