Впервые в истории весь пьедестал финала Гран-при заняли россиянки

Впервые в истории финалов Гран-при по фигурному катанию весь пьедестал заняли российские фигуристки, сообщает Sport24.

Победа досталась Алене Косторной, которая в финале сумела установить два мировых рекорда — в короткой программе и по сумме двух прокатов. На втором месте оказалась Анна Щербакова, а замкнула тройку лидеров Александра Трусова, которая впервые в истории женского одиночного катания прыгнула четверной флип.

Примечательно, что все три фигуристки занимаются в группе у именитого российского специалиста Этери Тутберидзе. Еще одна представительница России, олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла последнее, шестое место.

Ранее сообщалось, что Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной флип.