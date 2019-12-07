Фанаты ЦСКА ушли с трибуны во время матча с «Краснодаром»

Болельщики московского ЦСКА покинули гостевую трибуну во время матча 19-го тура чемпионата России против «Краснодара».

Фанатское объединение московского «Спартака» «Фратрия» призвало болельщиков всех клубов покинуть арены на 30-й минуте матчей. Поклонники армейского клуба ушли со стадиона после первого тайма.

Перед стартом второй половины игры ЦСКА обыгрывает «Краснодар» со счетом 1:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что краснодарские фанаты покинут стадион на 30-ой минуте игры с ЦСКА.