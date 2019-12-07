Глава фанатов «Спартака» призвал психиатров разобраться с Запашным

Заводящий спартаковского стадиона «Открытие Арена» Валерий Бевз (Валера Амиго) призвал психиатров разобраться с директором Большого Московского цирка Эдгардом Запашным. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, что дрессировщик призвал ломать фанатам кости и «крошить» их.

«Я думаю, что с этими высказываниями должны разобраться соответствующие органы. Может быть как-то связанные с психиатрией. Он еще в интервью предлагал людей в клетку со специальными жалюзи запихивать, что у человека вообще в голове находится?» — сказал Бевз.

Ранее сообщалось, что Юрий Семин высказался о конфликте 31-летнего форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы с фанатами московского «Спартака».