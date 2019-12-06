Голкипер «Рейнджерс» Георгиев стал первой звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает официальный сайт Лиги.

Вратарь стал героем матче регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс», «Рейнджерс» обыграли соперников со счетом 3:2. Георгиев отразил 45 бросков по своим воротам из 47.

Второй звездой дня признан еще один россиянин — форвард »Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников. В матче регулярного чемпионата против «Сан-Хосе Шаркс» (3:2) он забросил шайбу, отдал результативную передачу и оформил победный буллит.

Ранее сообщалось, что вратарь Георгиев стал первой звездой матча «Коламбус» — «Рейнджерс».