Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба впервые высказался о задержаниях фанатов «Спартака» до и после мачта 18-го тура Российской премьер-лиги в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, из-за выходки отдельных лиц многие в данный момент пытаются очернить его имя.

«Я всегда был против ущемления фанатов, но каждый случай индивидуален. Не хочу, чтобы кто-то из-за того, что был пьяный и матерился, был арестован. Мы не знаем повода, и обвинить меня во всех грехах сейчас проще простого», — сказал Дзюба.

Ранее сообщалось, что главный тренер столичного «Локомотива» Юрий Семин награжден Орденом Александра Невского.