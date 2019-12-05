Ученик Тутберидзе упал в самом начале выступления в финале Гран-при

Ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов с ошибкой исполнил короткую программу в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию, передает корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

В начале проката под «Rain, In Your Black Eyes» в исполнении Ezio Bosso спортсмен упал с тройного акселя.

Ему удалось продемонстрировать без помарок остальные элементы — тройной риттбергер и каскад тройной лутц + тройной тулуп, причем второй прыжок в этой комбинации Самсонов исполнил с обеими руками наверху.

За свое выступление россиянин получил 77,75 балла. Это позволило ему занять промежуточное второе место после другого россиянина Андрея Мозалева.

Ранее сообщалось, что Рика Кихира не стала исполнять четверной прыжок в ходе тренировочного проката произвольной программы в преддверии финала Гран-при в Турине.