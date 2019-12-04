Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург

Болельщик столичного «Спартака» Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, задержанный являлся инициатором оскорбления 31-летнего форварда петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы во время воскресного матча 18-го тура.

При этом отмечается, что причиной для ареста стало участие Бенза в майской драке среди фанатских группировок ЦСКА и «Зенита» в районе канала имени Грибоедова.

Ранее сообщалось, что владелец московского «Спартака» Леонид Федун не стал комментировать работу арбитров в матче 18-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом».