Стало известно расписание финала Гран-при по фигурному катанию у женщин, сообщает Sport24.

Короткую программу фигуристки покажут 6 декабря в 21.50 по московскому времени, а произвольный прокат представят на следующий день, 7 числа в 22.55 по московскому времени.

Финал Гран-при пройдет в Турине, Италия, с 5 по 8 декабря. За победу в женском одиночном катании будут бороться шесть спортсменок, четыре из России — Алина Загитова, Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. Также в турнире примут участие японка Рика Кихира и американка Брэди Теннел.

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