Ефремов прокомментировал слова Дзюбы о фашистах

Актер Михаил Ефремов, являющийся давним поклонником столичного «Спартака», прокомментировал слова Дзюбы о фашистах после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

По его словам, 31-летний форвард тоже ведет себя не всегда подобающим образом.

«Матч получился совсем не таким, каким мы ожидали. Хотелось, конечно, победить. Слова Дзюбы о фашистах? Кто обзывается, тот сам так называется!» — сказал Ефремов.

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной России по футболу Владимир Быстров поделился мнением об игре «Зенит» — «Спартак».