Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа чемпионата Европы — 2020, передает ТАСС.

После жеребьевки, которая состоялась в Бухаресте, определилось, что первый матч сборная России сыграет с Бельгией, потом сразится с Финляндией (оба матча — в Санкт-Петербурге), а закроет групповой этап встречей с Данией.

«Начинать с бельгийцами — минус, заканчивать с датчанами — тоже минус. Два минуса дают плюс. Скажем так, философски», — заявил специалист.

Ранее определился третий соперник России на групповом этапе Евро-2020.