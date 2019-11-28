Суд обязал Глушакова выплатить экс-супруге еще 32 млн рублей

Мосгорсуд постановил увеличить сумму компенсации, которую игрок грозненского «Ахмата» Денис Глушаков должен выплатить своей бывшей жене Дарье. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По информации источника, теперь футболист должен экс-супруге 42 млн рублей, вместо 10 млн рублей, которые он должен был выплатить изначально.

«Суд частично согласился с доводами нашей апелляционной жалобы, таким образом увеличив сумму компенсации до 42 млн рублец», — поделилась адвокат Глушаковой Алиса Образцова.

Ожидается, что защита полузащитника оспорит решение. Стоит отметить, что судебный процесс между уже бывшими супругами длится более года. Глушакова обвиняла спортсмена в изменах и требовала алименты на содержание детей.

Ранее сообщалось, что Глушаков хочет возглавить свой бывший клуб — московский «Спартак».