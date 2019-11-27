«Зенит» и «Лион» объявили составы на матч Лиги чемпионов
Петербургский «Зенит» и «Лион» определились со стартовыми составами на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Кузяев, Оздоев, Дриусси, Азмун, Дзюба.
Стартовый состав «Лиона»: Лопеш, Дюбуа, Андерсен, Денайер, Марселу, Марсал, Тузар, Рейне-Аделаида, Корне, Дембеле, Траоре.
Встреча между «Зенитом» и «Лионом» пройдет в Санкт-Петербурге. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 20.55 мск.
Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Лион» в матче Юношеской лиги УЕФА.