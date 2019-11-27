РУСАДА не будет ограничено в правах

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что организация не будет ограничена в правах и продолжит свою работу.

25 ноября комитет по соответствию рекомендовал исполкому Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить статуса РУСАДА, а также лишить российских спортсменов выступать под своим флагом и запретить России проводить международные соревнования на ближайшие четыре года.

«По всем рекомендациям, что есть сейчас, РУСАДА никак не ограничено в правах, продолжает свою работу, которая включает образование, тестирование, обработку результатов, расследования, а также международную деятельность», — цитирует Пахноцкую РИА «Новости».

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, высказался по поводу ситуации с возможным отстранением отечественных спортсменов от участия в международных соревнованиях на четыре года.