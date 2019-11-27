«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ»

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В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» разошелся миром с «Пари Сен-Жермен».

Встреча в Мадриде закончилась со счетом 2:2.

На дубль в исполнении Карима Бензема парижане в последнюю десятиминутку матча ответили точными попадаиями Килиана Мбаппе и Пабло Сарабии.

«Реал» с восемью очками идет вторым в турнирной таблице группы А. «ПСЖ» (13) — первый.

Стоит отметить, что оба клуба уже гарантировали себе выход в следующую стадию Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа А. 5-й тур

«Реал» (Испания) — «ПСЖ» (Франция) — 2:2

Голы: 1:0 — Бензема – 17', 2:0 — Бензема – 79', 2:1 — Мбаппе – 81', 2:2 — Сарабия – 83'.

Ранее «Локомотив» проиграл «Байеру» и досрочно выбыл из еврокубков.