«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ»
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» разошелся миром с «Пари Сен-Жермен».
Встреча в Мадриде закончилась со счетом 2:2.
На дубль в исполнении Карима Бензема парижане в последнюю десятиминутку матча ответили точными попадаиями Килиана Мбаппе и Пабло Сарабии.
«Реал» с восемью очками идет вторым в турнирной таблице группы А. «ПСЖ» (13) — первый.
Стоит отметить, что оба клуба уже гарантировали себе выход в следующую стадию Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. Группа А. 5-й тур
«Реал» (Испания) — «ПСЖ» (Франция) — 2:2
Голы: 1:0 — Бензема – 17', 2:0 — Бензема – 79', 2:1 — Мбаппе – 81', 2:2 — Сарабия – 83'.
Ранее «Локомотив» проиграл «Байеру» и досрочно выбыл из еврокубков.