Четыре ученицы Тутберидзе вышли в финал Гран-при
Российские фигуристки Алина Загитова, Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова вышли в финал Гран-при, который пройдет в Турине.
На этапе в Саппоро Косторная заняла первое место, а Загитова стала третьей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.
У Косторной, Щербаковой и Трусовой по две победы на этапах серии Гран-при.
Также в финал вышли японка Рика Кихира и американка Брэди Теннел.
Финал пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.
Ранее Загитова рассказала о помощи тренеров после короткой программы.