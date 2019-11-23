Четыре ученицы Тутберидзе вышли в финал Гран-при

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Российские фигуристки Алина Загитова, Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова вышли в финал Гран-при, который пройдет в Турине.

На этапе в Саппоро Косторная заняла первое место, а Загитова стала третьей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

У Косторной, Щербаковой и Трусовой по две победы на этапах серии Гран-при.

Также в финал вышли японка Рика Кихира и американка Брэди Теннел.

Финал пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.

Ранее Загитова рассказала о помощи тренеров после короткой программы.