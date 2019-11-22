Глушаков хочет возглавить «Спартак»
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков мечтает возглавить московский «Спартак», передает Sport24.
В своем Instagram хавбек опубликовал пост, в котором рассказал о позитивном настрое на ближайший матч «Ахмата». Одних из пользователей социальной сети оставил комментарий: «Ждем на тренерской «Спартака!». На такое заявление Глушаков ответил, что это его мечта.
«Спартак» и Глушаков разорвали соглашение летом 2019 года. Примечательно, что футболиста обвиняли в том, что он способствовал увольнению Массимо Карреры осенью 2018 года.
Ранее наставник «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о неприязни к Рассказову и Гулиеву.