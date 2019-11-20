Губерниев выразил недовольство ходом расследования допингового скандала
Журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев выразил недовольство ходом расследования допингового скандала с участием российских спортсменов и тренеров. Об этом сообщает ФАН.
По его словам, наша страна продолжает заниматься покрывательством преступников, которые были замешаны в нарушении антидопинговых правил.
Также Губерниев заявил, что Россию ждет либо полная дисквалификация и отстранение от Игр 2020 года, либо некоторые спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.
«Если ошибусь в этом, то стану самым счастливым человеком», — сказал Губерниев.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Ростова» и сборной России Алексей Ионов поблагодарил болельщиков национальной команды за поддержку во время заключительного матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино.