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Журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев выразил недовольство ходом расследования допингового скандала с участием российских спортсменов и тренеров. Об этом сообщает ФАН.

По его словам, наша страна продолжает заниматься покрывательством преступников, которые были замешаны в нарушении антидопинговых правил.

Также Губерниев заявил, что Россию ждет либо полная дисквалификация и отстранение от Игр 2020 года, либо некоторые спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.

«Если ошибусь в этом, то стану самым счастливым человеком», — сказал Губерниев.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ростова» и сборной России Алексей Ионов поблагодарил болельщиков национальной команды за поддержку во время заключительного матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино.