Овечкин похвалил Кузнецова за «классную работу»
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями от победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс».
Встреча закончилась со счетом 5:2.
«Тяжелая вышла игра: мы контролировали шайбу, ход матча тоже был под нашим контролем. Кузнецов проделал классную работу, мы здорово держали шайбу в чужой зоне, было хорошее движение, мы использовали появившееся пространство.
Почему вечером в понедельник мы так зарубились с командой из Западной конференции? Не знаю. Может, из-за того что некоторые наши парни раньше играли на Западе, тот же Лайпсик. Они играли жестко, завершали свои силовые приемы. Результат в нашу пользу», — цитирует Овечкина официальный сайт «столичных».
Ранее нападающий «Вашингтона» плюнул в лицо защитника «Анахайма» в матче НХЛ.