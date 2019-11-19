Овечкин похвалил Кузнецова за «классную работу»

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями от победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс».

Встреча закончилась со счетом 5:2.

«Тяжелая вышла игра: мы контролировали шайбу, ход матча тоже был под нашим контролем. Кузнецов проделал классную работу, мы здорово держали шайбу в чужой зоне, было хорошее движение, мы использовали появившееся пространство.

Почему вечером в понедельник мы так зарубились с командой из Западной конференции? Не знаю. Может, из-за того что некоторые наши парни раньше играли на Западе, тот же Лайпсик. Они играли жестко, завершали свои силовые приемы. Результат в нашу пользу», — цитирует Овечкина официальный сайт «столичных».

Ранее нападающий «Вашингтона» плюнул в лицо защитника «Анахайма» в матче НХЛ.