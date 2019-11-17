Гол Свечникова принес «Каролине» победу над «Миннесотой» в матче НХЛ
»Каролина Харрикейнз» в овертайме переиграла «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей отличились Джоэль Эдмундсон, Брок Макгинн, Уоррен Фегеле и Андрей Свечников. У хозяев шайбы забросили Люк Канин, Зак Паризе и Карсон Суси.
Ранее сообщалось, что «Коламбус Блю Джекетс» в овертайме переиграл «Сент-Луис Блюз».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол, США) — «Каролина Харрикейнз» (Роли, США) — 3:4 (0:2, 3:1, 0:0, 0:1)
0:1 — Эдмундсон (Нечас, Нидеррайтер) — 03:56
0:2 — Макгинн (Терявяйнен, Мартинук) — 05:57
1:2 — Канин (Бродин, Гринвей) — 24:27
1:3 — Фегеле (Дзингел, Стаал) — 28:50
2:3 — Паризе (Дамба, Койву) — 35:43
3:3 — Суси (Раск) — 37:04
3:4 — Свечников (Хэмилтон) — 61:33