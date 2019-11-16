Появилось милое видео тренировки Макгрегора со своим сыном

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Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в своем Instagram выложил видео, на котором он тренируется вместе со своим сыном.

На кадрах, снятых в тренировочном зале Макгрегора, изображен процесс занятия одного из сыновей 31-летнего спортсмена.

Конор умело защищается от малыша, который наносит удары в бойцовских перчатках.

Напомним, что в своем последнем бою Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Ранее сообщалось, что российский боец Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Ислам Махачев в своем следующем бою может подраться против Кевина Ли из США или против Дэна Хукера из Новой Зеландии.