Появилось милое видео тренировки Макгрегора со своим сыном
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в своем Instagram выложил видео, на котором он тренируется вместе со своим сыном.
На кадрах, снятых в тренировочном зале Макгрегора, изображен процесс занятия одного из сыновей 31-летнего спортсмена.
Конор умело защищается от малыша, который наносит удары в бойцовских перчатках.
Напомним, что в своем последнем бою Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Ранее сообщалось, что российский боец Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Ислам Махачев в своем следующем бою может подраться против Кевина Ли из США или против Дэна Хукера из Новой Зеландии.