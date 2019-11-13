Панарин продлил результативную серию в НХЛ до девяти матчей

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Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продлил серию с набранными очками до девяти матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В домашнем матче против «Питтсбург Пингвинз» при счете 1:0 россиянин отдал результативную передачу на Адама Фокса. После первого периода ведут «Рейнджерс» — 2:0.

В 16 матчах регулярного чемпионата Панарин забросил восемь шайб и отдал десять голевых передач.

Хоккеист перешел в «Нью-Йорк» летом 2019 года на правах свободного агента. Он заключил семилетний контракт на общую сумму $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата игрока составит $ 11,642 млн.

Ранее российский форвард «Рейнджерс» рассказал о покупке дома в Нью-Йорке.