Канадский вратарь рассказал о вооруженном нападении в России

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Канадский вратарь Джейми Маклеллан рассказал о вооруженном нападении, которое произошло в первый его день в России, передает телеграм-канал «Эпицентр».

Хоккеист прилетел в Россию в 2007 году по приглашению магнитогорского «Металлурга». Он отметил, что инцидент произошел, когда он с остальными хоккеистами клуба пытался уехать из аэропорта.

«Мы сели в автобус, но какая-то машина заблокировала выезд, и нам не двинуться. Наш водитель стал кричать на другого водителя. И вдруг он вышел из своего автомобиля с пистолетом и приставил к голове нашего водителя», — поделился он.

Также он отметил, что его поразила реакция российских хоккеистов, которые никак не отреагировали на этот эпизод и вели себя совершенно спокойно.

Ранее канадский вратарь сравнил жизнь в России и срок в тюрьме.