Задержанные в Венгрии российские фанаты освобождены

<img src="//img.gazeta.ru/files3/398/12801398/RIAN_5985380.HR-pic905-895x505-3056.jpg">

Пресс-служба посольства России в Венгрии опубликовала новую информацию о задержанных гражданах России.

7 ноября в день матча между московским ЦСКА и местным «Ференцварошем» состоялись беспорядки, в ходе которых произошла стычка между российскими фанатами и венгерскими полицейскими.

«В результате тесного взаимодействия Посольства с компетентными властями Венгрии оба гражданина России, задержанные в Будапеште 7 ноября накануне матча команд ЦСКА и «Ференцварош», 10 ноября были освобождены из-под ареста», — сообщает посольство на своей странице в Facebook.

Напомним, что матч четвертого круга группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» — ЦСКА завершился ничьей со счетом 0:0.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси не будет продлевать контракт с «Барселоной» по окончании сезона