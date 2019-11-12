Задержанные в Венгрии российские фанаты освобождены
Пресс-служба посольства России в Венгрии опубликовала новую информацию о задержанных гражданах России.
7 ноября в день матча между московским ЦСКА и местным «Ференцварошем» состоялись беспорядки, в ходе которых произошла стычка между российскими фанатами и венгерскими полицейскими.
«В результате тесного взаимодействия Посольства с компетентными властями Венгрии оба гражданина России, задержанные в Будапеште 7 ноября накануне матча команд ЦСКА и «Ференцварош», 10 ноября были освобождены из-под ареста», — сообщает посольство на своей странице в Facebook.
Напомним, что матч четвертого круга группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» — ЦСКА завершился ничьей со счетом 0:0.
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