Экс-фигуристка Бестемьянова опозорила судей Гран-при Китая
Олимпийская чемпионка 1988 года по фигурному катанию Наталья Бестемьянова опозорила судей Гран-при Китая. Об этом сообщает RT.
По ее словам, придираться к ребру после исполнения четверного лутца — позор.
«Четверной луч исполняют всего три человека на планете — Трусова, Щербакова и Ханю. И то, что судьи после исполнения Анной этого прыжка снижают баллы за ребро — позор. Спасибо надо говорить за то, что Щербакова осталась на ногах и не впечаталась в борт после него», — сказала Бестемьянова.
Ранее сообщалось, что чемпионка мира 1999 года по фигурному катанию Мария Бутырская заявила, что к российским фигуристкам судьи придираются больше, чем к остальным.