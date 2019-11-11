Макгрегора пригласили посетить Омск
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» пригласил бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора посетить Омск, передает РИА «Новости».
Ранее ирландский боец опубликовал в Instagram фотографию девушки, которая держит в руках виски его производства на фоне омской академии клуба.
Пресс-служба команды на официальной странице в соцсети поблагодарила спортсмена за репост снимка.
«Конор, может пора приехать в Омск? «Ястребы» ждут тебя. По пути можно и в Балашиху заехать», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что «Авангард» прервал победную серию московского «Динамо» в КХЛ.
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Открытие Хоккейной Академии «Авангард» стало таким масштабным событием для города, Сибири, да и всей страны, что теперь все хотят фото на её фоне �� Ещё и МакГрегор заметил — и у себя запостил (правда, есть на снимке одна деталь, продвигать которую мы не считаем правильным, так что смотрите на самого Конора). Ну а за пост спасибо, Академия и Омск выходят на международный уровень. Respect. P.S. А вы не забыли, что он уже выражал респект омичам? Может, пора приехать в Омск, @thenotoriousmma? «Омские Ястребы» ждут в Академии! По пути и в Балашиху можно �� #ОмскиеЯстребы #ОмскийАвангард #АкадемияАвангарда #hockeyfamily #McGregor