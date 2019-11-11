Макгрегора пригласили посетить Омск

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Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» пригласил бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора посетить Омск, передает РИА «Новости».

Ранее ирландский боец опубликовал в Instagram фотографию девушки, которая держит в руках виски его производства на фоне омской академии клуба.

Пресс-служба команды на официальной странице в соцсети поблагодарила спортсмена за репост снимка.

«Конор, может пора приехать в Омск? «Ястребы» ждут тебя. По пути можно и в Балашиху заехать», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Авангард» прервал победную серию московского «Динамо» в КХЛ.