Медведев проиграл в первом матче Итогового чемпионата ATP
Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в первом матче группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Четвертая ракетка мира проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу со счетом 6:7 (5:7), 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Также в группе Андре Агасси выступают первая ракетка мира испанец Рафаэль Надали и немец Александр Зверев.
Ранее Медведев назвал лучшего теннисиста в 2019 году.
Теннис. Итоговый чемпионат ATP. Группа Андре Агасси. 1-й тур
Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:7 (5:7), 4:6