На Украине футболист покинул поле в слезах из-за расизма

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Игра 14-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» была омрачена проявлением расизма со стороны столичных фанатов. Об этом сообщает Tribuna.ua.

Инцидент произошел на 73-ей минуте минуте игры на стадионе «Металлист» в Харькове. После очередных выкриков болельщиков бело-голубых, хавбек Дентиньо пнул мяч в адрес гостевого сектора и показал средний палец, за что был удален с поля. Бразилец покинул арену в слезах.

Матч завершился победой действующих чемпионов страны со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что голкипер московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме высказался о расистских оскорблениях в свой адрес во время матчей.