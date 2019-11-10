В МИД отреагировали на отказ США выдать визы игрокам «Спартака»
МИД России прокомментировал проблемы с выдачей американских виз футболистам московского «Спартака».
Столичный клуб должен был принять участие на турнире Florida Cup в американском Орландо, однако из-за невыдачи виз клуб собирается отказаться от выступления в соревнованиях.
«США развязали настоящую визовую войну против россиян. Визы — еще одно нелегальное оружие борьбы, в том числе и в спортивной конкуренции», — цитирует представителя МИД издание «Подъем».
Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о невыдаче американских виз.